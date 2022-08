Hessen: So lebt es sich im Trinkwassernotstand – Folgen für die Bevölkerung

In Teilen Hessens wird seit mehreren Wochen das Wasser knapp – mancherorts wurde gar der Trinkwassernotstand ausgerufen: so wie in Schmitten im Obertaunus. "Das geht jetzt schon das dritte oder vierte Jahr hintereinander so", sagt Karsten Löw. Der Anwohner erzählt, er lebe in der Nähe eines Baches. Wenn dieser im Sommer weniger Wasser führe, wisse er inzwischen: Jetzt kommt bald das Schreiben. Gemeint ist die Bekanntmachung der Gemeindeverwaltung, dass ab sofort der Trinkwassernotstand gilt.