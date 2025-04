Das Great Barrier Reef könnte Geschichte schreiben: Es ist am Dienstag erstmals für den Ehrenpreis "Lifetime Achievement Award" des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) vorgeschlagen worden. In der Vergangenheit haben nur Menschen die hohe globale Umweltauszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten, darunter der bekannte Umweltschützer Sir David Attenborough.

Die Initiative "The Lifetime of Greatness" wirbt nun um Unterstützung für die Nominierung. Getragen wird die Kampagne unter anderem von Tourismusvertretern, Wissenschaftlern und traditionellen Hütern der Region im australischen Queensland. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass das Riff im Rahmen der "Champions of the Earth"-Auszeichnungen als weltweit erstes nicht-menschliches "Individuum" geehrt werden soll.