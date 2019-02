Stundenlange Sperrung

Lastwagen kippt auf A 61 um und blockiert alle Fahrstreifen

05.02.2019, 12:57 Uhr | dpa

Blaulicht auf einem Polizeiwagen: Die Autobahn war auch am Vormittag noch gesperrt. (Symbolbild) (Quelle: localpic/imago)

Auf der A 61 ist es zu einem Lkw-Unfall gekommen. Er kam von der Fahrbahn ab und rammte die Leitplanke.

Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 61 bei Sinzig in Rheinland-Pfalz umgestürzt und hat alle drei Fahrspuren blockiert. Der Fahrer war in Richtung Süden unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Wie die Autobahnpolizei Mendig weiter mitteilte, rammte der mit Getränkeflaschen beladene Lkw die Schutzplanke und kippte um.







In Fahrtrichtung Süden war die Autobahn auch am Vormittag noch gesperrt. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.