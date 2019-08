Wetter in Deutschland

Trocken durchs Wochenende – das klappt nur hier

Gewitter und Starkregen in ganz Deutschland: Freundlich war das Wetter in dieser Woche selten. Die Unwetter klingen langsam ab, doch der Regen bleibt – vorerst.

Nach einer Woche voller Gewitter wird das Wetter zum Wochenende hin wieder etwas besser. Aber: Richtiges Sommerwetter bleibt erst einmal nur wenigen Regionen vorbehalten. Am Freitag zeigt sich das Wetter im Norden unbeständig: Neue Regenschauer ziehen über Norddeutschland, teilweise mit Starkregen und eventuell auch kleinen Hagelschauern. Im Süden bleibt es wieder freundlich, nur an den Alpen kann es Schauer und Gewitter geben. Dazwischen ist es aber freundlich.

Am kühlsten ist es am Freitag an der Ostsee, während es der Oberrhein auf 28 Grad bringt: "Hier ist mit der wärmsten Luft und der längsten Sonneneinstrahlung zu rechnen", erklärt Wetterexperte Dirk Thiele von der MeteoGroup.







Unbeständig bleibt es auch am Wochenende. Den ganzen Samstag über ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die Starkregen in ganz Deutschland bringen können – besonders im Osten Deutschlands. Immerhin: "Es bleibt beim Regen – kein Orkan, kein Hagel", sagt Thiele. Der Regen zieht über ganz Deutschland, verschont aber den Nordosten und Südwesten des Landes: Hier wird es sonnig und trocken. Mit 22 Grad wird es am Samstag in Bayern am kühlsten, am Bodensee, Hoch- und Niederrhein steigen die Temperaturen auf 26 Grad.

Der Südwesten schafft es am Sonntag auf fast 30 Grad

Der Sonntag zeigt sich insgesamt etwas freundlicher: An vielen Orten scheint die Sonne. Daneben zeigt sich auch Quellbewölkung am Himmel, vereinzelt kann es zu Schauern und Gewittern kommen – allerdings mit weniger starkem Regen. Überwiegend bleibt es trocken, dazu steigen die Temperaturen an. Auf den Ostfriesischen Inseln werden es zwar nur 20 Grad, dafür kratzt der Südwesten fast an die 30 Grad.





Auch in der zweiten Wochenhälfte ziehen also zahlreiche Schauer mit Starkregen über Deutschland. Doch trotz der Niederschlagsmengen bedeuten die Schauer für die Dürre nur eine minimale Erleichterung, sagt Thiele von MeteoGroup: "Lange Zeit ein bisschen Regen wäre besser als viel in kurzer Zeit." Eine lange Regenphase ist derzeit aber nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Am Montag soll es wieder richtig heiß werden.

