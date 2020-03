Mannheim

Streit um Klopapier in Supermarkt gipfelt in Schlägerei

19.03.2020, 14:54 Uhr | AFP

Ein Mann droht mit einer Faust (Symbolbild): In einem Mannheimer Supermarkt ist es zu einer Schlägerei gekommen. (Quelle: imago images)

Toilettenpapier ist derzeit gefragt – und vielerorts schnell ausverkauft. In Mannheim eskalierte in einem Supermarkt nun ein Streit um das Hygieneprodukt der Stunde.

Ein Streit um Toilettenpapier zwischen zwei Supermarktangestellten und einem 47 Jahre alten Kunden ist in Mannheim zu einer handfesten Schlägerei geworden. Nach Angaben der Polizei beleidigte der Mann am Mittwoch zunächst eine Kassiererin und dann einen weiteren Angestellten des Markts im Stadtviertel Jungbusch. Dann kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei soll der Kunde den Angestellten getreten haben.

Beim Eintreffen der Polizei lag der randalierende Kunde verletzt auf dem Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Später am Tag musste die Polizei noch einmal zu dem Supermarkt ausrücken, weil offenbar Unterstützer des 47-Jährigen in dem Markt erschienen waren, um die "Angelegenheit mit den Angestellten zu klären".



Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung. Die Beamten suchen Zeugen.