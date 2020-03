Ein Verletzter

Angst vor dem Coronavirus: Streit um Abstand eskaliert

25.03.2020, 20:14 Uhr | dpa

In Hessen sind mehrere Kunden eines Supermarkts aneinander geraten. Es ging um den richtigen Abstand in der Corona-Krise. Es wurde handgreiflich.

In einem hessischen Supermarkt sind Kunden in einen heftigen Streit über den richtigen Abstand zueinander geraten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein 47-jähriger Mann am Mittwoch in Raunheim im Kreis Groß-Gerau den Eindruck, dass der Abstand zwischen ihm und zwei weiteren Kunden im Kassenbereich zu gering war. Zwei von ihm angesprochene 19-Jährige sollen in dem zunächst verbal ausgetragenen Streit auf den Älteren losgegangen sei, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei leitete gegen die jungen Männer ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.