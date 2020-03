Ab 20.30 Uhr für eine Stunde

"Earth Hour" am Samstag – Licht aus für das Klima

27.03.2020, 19:28 Uhr | dpa

London aus dem Weltall: Am Samstag soll jeweils um 20.30 Uhr überall das Licht ausgehen. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Es soll ein Zeichen im Kampf für mehr Umwelt- und Klimaschutz sein: Am Samstag gehen ab 20.30 Uhr Ortszeit rund um den Globus für eine ganze Stunde die Lichter aus.

Umwelt- und Klimaschützer rufen für Samstag zur sogenannten "Earth Hour" auf. Rund um den Globus sind Millionen Menschen aufgefordert, jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht auszuschalten, um ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen. Auch berühmte Bauwerke wie das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, der Eiffelturm oder die Oper in Sydney werden in Dunkelheit gehüllt.

In Deutschland beteiligen sich nach Angaben des WWF mindestens 360 Städte an der Aktion. Die "Earth Hour" sei "ein fantastisches Beispiel dafür, wie Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam für ein Ziel kämpfen". Mit dem symbolischen Licht ausschalten im eigenen Zuhause könne auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zeichen für die Solidarität untereinander und für den Planeten gesetzt werden.