An Baum geprallt

33-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

16.05.2020, 13:00 Uhr | dpa

Eine Landstraße in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Motorradfahrer ist gegen einen Baum geprallt und gestorben. (Symbolfoto) (Quelle: chromorange/imago images)

Er kam von der Strecke ab und stieß gegen einen Baum: In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 33-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein 33 Jahre alter Mann ist in Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Motorrad gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war am Freitagabend mit seinem Kraftrad aus zunächst ungeklärter Ursache hinter einer Kurve in Warin von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Beim Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrer auf ein Feld geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.