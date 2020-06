Wetter in Deutschland

Hitzegewitter bringen Starkregen, Sturmböen und Hagel

03.06.2020, 11:52 Uhr | dpa, nhr

Er hat gerade erst angefangen, da pausiert er auch schon wieder: der Sommer. Erst kommt es vielerorts zu teils kräftigen Wärmegewittern, dann kühlt es sich deutlich ab.

Mit dem schönen Sommerwetter von Dienstag ist es nun vielerorts vorerst vorbei. Auf den bislang wärmsten Tag des Jahres, an dem an zwei Messstationen auch die 30-Grad-Marke geknackt wurde, folgt ungemütliches Wetter. Erst soll es warm und feucht sein – und dann auch noch kühl werden, hieß es am Dienstagabend vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Hitzegewitter schon ab Mittwoch

Bereits ab Mittwochmittag ziehen Schauer und Gewitter über das Land. Los geht es im Westen, Südwesten und der Landesmitte vor allem in den Mittelgebirgsregionen. Aber auch in einem Band von der Nordsee bis zum Harz sowie bis zum Erzgebirge kann es schon am Mittwoch gewittern.

Die Hitzegewitter können örtlich durchaus kräftig ausfallen und Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen. Vorsicht ist geboten!

Der Osten des Landes sowie Bayern und das südliche Baden-Württemberg können sich noch über einen weiteren Sommertag freuen.

Der Donnerstag wird regnerisch

Spätestens am Donnerstag sollte man dann überall einen Pulli, eine Jacke oder einen Regenschirm dabeihaben. Dann soll es den Vorhersagen zufolge fast überall regnen und es wird mit Höchsttemperaturen von 15 bis 25 Grad merklich kühler.

Noch am Dienstag erlebte Deutschland den bislang wärmsten Tag des Jahres. Am zweiten Tag des meteorologischen Sommers wurde gleich zweimal die 30-Grad-Marke geknackt. Nach Angaben des DWD zeigte das Thermometer in Lingen im Emsland 30,7 Grad. Auch an einer Wetterstation in Trier stiegen die Temperaturen am Dienstag auf 30 Grad. In Köln-Stammheim fehlte mit 29,8 Grad nicht mehr viel zu einem offiziell heißen Tag.







Während Meteorologen bei Temperaturen ab 25 Grad von einem Sommertag sprechen, sind 30 Grad das Mindestmaß für einen heißen Tag.