Temperaturen sinken in der Nacht

Sonne und Regen im Wechsel: So werden die nächsten Tage

06.06.2020, 22:16 Uhr | dpa

Auf konstantes Wetter muss noch etwas gewartet werden: Zum Wochenstart gibt es starke Schwankungen in Deutschland – trotz Temperaturen von teilweise über 20 Grad.

Die Menschen in Deutschland erwartet in den nächsten Tagen regnerisches und wolkiges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, kann es am Sonntag vor allem entlang der Donau regnen. Auch im Nordwesten ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Im Rest von Deutschland wird es wolkig, aber meist trocken. Die Temperaturen klettern auf 14 bis 21 Grad.

Ein leichter Regen hält sich auch in der Nacht zu Montag über Deutschland. An der Nordsee kann es zu Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 12 bis 4 Grad. Am Montag kommt dann in weiten Teilen Deutschlands die Sonne wieder raus. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 20 Grad. Nur im Nordwesten und an den Alpen kann es noch regnen, hier klettern die Temperaturen nicht über 18 Grad.

Auch am Dienstag bleibt das Wetter laut Vorhersage wechselhaft mit Sonne und Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad.