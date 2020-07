Corona-Lage spitzt sich zu

Österreich vor Rückkehr zur landesweiten Maskenpflicht

19.07.2020, 17:47 Uhr | nhr, ak, t-online.de

In Österreich steigen die Corona-Fallzahlen wieder. In Teilen des Landes ist deshalb die Maskenpflicht wieder eingeführt worden. Und Kanzler Kurz plant noch mehr.

Nachdem die Corona-Fallzahlen in Österreich zuletzt wieder gestiegen sind, wurde in Teilen des Landes die Maskenpflicht wieder eingeführt. Um einen Flickenteppich bei den Reglungen zu vermeiden, will Kanzler Sebastian Kurz die Maskenpflicht nun wieder für das gesamte Land verhängen.



In welchen Bereichen zukünftig wieder ein Mund-Nase-Schutz Pflicht ist, soll im Laufe des Sonntags besprochen werden. Dann wird sich Kurz mit den zuständigen Ministern beraten. Laut Medienberichten gilt eine Rückkehr der Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften als sicher.



Zwei Kirchen in Wien geschlossen

In Wien wurden derweil zwei serbisch-orthodoxe Kirchen vorerst geschlossen, weil es dort zu Ausbrüchen gekommen ist. Betroffen waren die Kathedrale zum Heiligen Sava in Wien-Landstraße und die Kirche zur Geburt der Allerheiligsten Gottesgebärerin in Wien-Ottakring.

Ein Zusammenhang wird vermutet. Insgesamt sieben Personen, darunter Priester, wurden positiv auf Covid-19 getestet. Kontaktpersonen werden nun systematisch getestet. In Österreich wurden bisher nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität 19.655 Corona-Infektionen registriert.