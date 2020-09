Wetter-Kolumne

Im Video: Diese Temperaturen erwarten uns zum Herbstanfang

Der kalendarische Herbstanfang macht uns am Dienstag deutlich, dass die dunkle Jahreszeit kurz bevorsteht. Zum Trost wird es tagsüber aber noch einmal angenehm warm.

Ab heute werden die Nächte wieder länger als die Tage, denn der Dienstag markiert den kalendarischen und astronomischen Herbstanfang. So richtig kalt wird es in Deutschland aber noch nicht, der Temperatursturz kommt erst in der zweiten Wochenhälfte. Wie das Wetter zum Herbstanfang wird und welche Temperaturen uns am Dienstag erwarten sehen Sie oben im Video – alternativ finden Sie den Beitrag auch hier.

