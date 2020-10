Landkreis Osnabrück

Großer Corona-Ausbruch in niedersächsischem Altenheim

10.10.2020, 18:33 Uhr | dpa

Osnabrück: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim suchen Zuständige nun nach allen 200 Kontaktpersonen. (Quelle: localpic/imago images)

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich zu. Ältere sind durch Covid-19 besonders gefährdet. Nun ist das Virus wieder in einem Altenheim ausgebrochen.

In einem Alten- und Pflegeheim in Bad Essen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Eine 85 Jahre alte Frau ist nach Angaben des Landkreises Osnabrück im Krankenhaus gestorben. Weitere 27 Bewohner und 13 Mitarbeiter im Vitalis-Wohnpark seien positiv auf das Virus getestet worden.

Die Suche nach den Kontaktpersonen

Für diesen Sonntag ist ab 15 Uhr in der Oberschule in Bad Essen eine Teststation eingerichtet worden. Besucher mit Kontakt zu infizierten Personen sowie einige wenige noch nicht getestete Mitarbeiter des Heims sollen so getestet werden.

Eine besondere Herausforderung für den Gesundheitsdienst sei es, die rund 200 Besucher des Wohnparks über die Testmöglichkeit zu informieren. Sie kommen als Kontaktpersonen der Infizierten in Frage. Die Tests werden von den Johannitern durchgeführt und sind für die Getesteten kostenlos.

Der Landkreis Osnabrück lag am Samstag mit 28,8 insgesamt noch deutlich unter dem kritischen Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.