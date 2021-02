Unglück in Rostock

Zweijährige stirbt nach Mittagessen in der Kita

23.02.2021, 08:02 Uhr | MaM, t-online

Mittagessen in einem Kindergarten: In Rostock ist ein zweijähriges Kind erstickt. (Symbolbild) (Quelle: imagebroker/imago images)

In einer Kita in Rostock hat sich ein tragisches Unglück ereignet: Ein zweijähriges Kind soll sich mutmaßlich an seinem Mittagessen verschluckt haben und daran erstickt sein. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ein zweijähriges Mädchen ist am vergangenen Freitag in einer Rostocker Kita verstorben. Laut mehreren Medienberichten habe sich das Kind dort während des Mittagessens verschluckt und sei schließlich erstickt.

Oberstaatsanwalt Harald Nowack bestätigte gegenüber dem Sender "NDR 1 Radio MV" das Ereignis. Laut Nowack gebe es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. In einer Obduktion solle jedoch überprüft werden, ob sich das Kind verschluckt haben könnte, so Nowack.

Der "Bild" zufolge hätten mehrere Kita-Mitarbeiter versucht, das Kind zu reanimieren. Wenig später sollen die alarmierten Rettungskräfte die Reanimation fortgesetzt und das Kind in ein Krankenhaus gebracht haben. Laut Oberstaatsanwalt Nowack soll das Kind dort schließlich verstorben sein.