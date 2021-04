Radarstation in der Eifel

Polizei löst Techno-Party auf ehemaliger US-Basis auf

03.04.2021, 12:54 Uhr | dpa

Der Funkmast der früheren Radarstation des US-Militärs in Prüm: In einem schallgedämmten Gebäude feierten 20 Leute eine Techno-Party. (Quelle: Mabol!/Creative Commons)

Ihre Spuren im Internet haben eine Party-Gesellschaft in der Eifel auffliegen lassen. Gegen ein Uhr nachts erschien die Polizei auf der früheren US-Militärbasis bei Prüm.

Die Polizei hat in der Eifel eine illegale Party in einer früheren Radarstation des US-Militärs aufgelöst. Hinweise über soziale Medien hatten die Beamten in der Nacht zu Samstag auf die Spur der Partygesellschaft gebracht, die gegen Corona-Beschränkungen verstieß.

In der ehemaligen Air Station bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) trafen sie auf 20 Menschen, die in dem schallgedämmten Gebäude mit Laser-Show, Nebelmaschine und Alkohol feierten. Gegen die Gäste wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen erstattet.