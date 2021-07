Infektionszahlen über 700

RKI: Bundesweiter Inzidenzwert steigt weiter an

11.07.2021, 04:33 Uhr | rtr

Das Robert Koch-Institut hat am Sonntag etwas geringere Infektionszahlen registriert. Dafür steigt aber der bundesweite Inzidenzwert weiter an. Der höchste Wert wurde mit 25 im Landkreis Hof gemessen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 745 neue Positiv-Tests. Das sind 186 mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 559 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 6,2 von 5,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.



Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus in den vergangenen 24 Stunden. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.231. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.