Mindestens 17 Menschen an Bord

30-Meter-Jacht sinkt vor griechischer Insel

12.08.2021, 12:21 Uhr | dpa

Die Küste von Milos: In der Nähe ist eine Yacht in Seenot geraten. (Quelle: Design Pics/imago images)

Große Rettungsaktion nahe der Insel Milos: Dort ist eine Jacht mit mehr als einem Dutzend Menschen an Bord in Seenot geraten. Die Ursache ist noch unklar.

Eine Motorjacht mit 18 Griechen an Bord ist am Donnerstag 16 Seemeilen nordwestlich der Kykladeninsel Milos gesunken. Die Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe konnten alle Menschen retten, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) unter Berufung auf die Retter. Zuvor war eine umfangreiche Rettungsaktion eingeleitet worden, an der auch ein Hubschrauber teilnahm.

Zur Ursache des Unglücks gab es noch keine Informationen, auch nicht dazu, ob die 30 Meter lange Jacht zum Zeitpunkt der Rettung tatsächlich bereits gesunken oder im Sinken begriffen war. Die Menschen sollen sich bereits im Meer befunden haben.



Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte in der Gegend Windstärke 4 bis 5 – eigentlich kein Grund für eine Jacht, in Gefahr zu geraten.