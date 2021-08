Eltern sind nicht begeistert

Italiener lässt sich QR-Code von Impfung als Tattoo stechen

21.08.2021, 15:38 Uhr | AFP, t-online

Er möge originelle Sachen, sagt der 22-jährige Andrea Colonnetta. Seinen Arm ziert nun der QR-Code für die Corona-Impfung – und zwar dauerhaft. In einem Video zeigt der Italiener, wie sein neues Tattoo funktioniert.

Bitte hier einscannen: Ein 22-jähriger Italiener hat sich den QR-Code seines Corona-Impfpasses auf den Arm tätowieren lassen – und wird dafür von zahlreichen Menschen im Internet gefeiert. Er habe nicht lange darüber nachgedacht, bevor er sich sein neues Tattoo stechen ließ, sagte Andrea Colonnetta der Zeitung "Corriere della Calabria". Nach einem Beratungsgespräch mit seinem Tätowierer habe er sich für dieses aktuelle und praktische Motiv entschieden.

"Es ist sicherlich etwas Originelles, ich mag es, anders zu sein", sagte der Student aus der süditalienischen Stadt Reggio Calabria der Zeitung. Auf der Unterseite seines linken Arms prangt nun ein QR-Code, bestehend aus kleinen schwarzen Quadraten, die seine erfolgte Corona-Impfung bestätigen.

Der in Italien als "Green Pass" bezeichnete Nachweis über mindestens eine erfolgte Corona-Impfung, eine überstandene Infektion oder ein negatives Testergebnis gilt als Voraussetzung zum Betreten von Lokalen, Museen oder Kulturstätten.

Eltern nicht begeistert über Entscheidung

Colonnetta, der eigenen Angaben zufolge vollständig gegen das Virus geimpft wurde, erhielt für seine Aktion viel Aufmerksamkeit bei den Online-Plattformen TikTok, Instagram und Facebook. Seine Eltern seien über die Entscheidung jedoch ein wenig ratlos gewesen, sagte der 22-Jährige.

In seinem Video zeigt der 22-Jährige auch, wie der Code funktioniert: Colonnetta scannt in einer Filiale des Fast-Food-Restaurants McDonald's mit seinem Smartphone sein Tattoo, der Mitarbeiter scannt daraufhin mit seinem Gerät den Code vom Smartphone Colonnettas. Die letzte Szene des Videos zeigt, wie Colonnetta einen Burger in dem Fast-Food-Restaurant isst.