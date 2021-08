Ungewöhnliches Phänomen

Spektakuläre Aufnahmen: Schnee bedeckt Atacama-Wüste

27.08.2021, 22:22 Uhr | hak, rtr, t-online

In Chile ist dieser Tage Schnee gefallen. So mancher Erwachsener dort sieht eine Winterlandschaft zum ersten Mal im Leben. Denn Schnee ist hier eine Seltenheit – erst recht zu dieser Jahreszeit. (Quelle: Reuters)

Unendliches Weiß statt Sand bis zum Horizont – in der Atacama-Wüste bietet sich derzeit ein ungewöhnlicher Anblick. Schnee hat die Sandlandschaft bedeckt. Eine echte Seltenheit, insbesondere jetzt.

Schnee sorgt bei den Menschen in der Atacama-Wüste in Chile derzeit für Begeisterung. Aus gutem Grund: Manche von ihnen sehen zum ersten Mal in ihrem Leben eine vollkommen schneebedeckte Landschaft.

Tatsächlich ist Schnee hier eine Seltenheit, alle paar Jahre kann er aber schon mal vorkommen. Doch eigentlich fällt er dann aber nicht zu dieser Jahreszeit.

Die spektakulären Schnee-Bilder aus der Wüste und wie die Menschen darauf reagieren, sehen Sie hier im Video – oder direkt oben im Text.