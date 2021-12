Inzidenz sinkt auf 413,7

RKI meldet mehr als 61.000 Corona-Neuinfektionen

10.12.2021, 04:33 Uhr | AFP, dpa

Corona-Testzentrum in NRW: Die Inzidenz fällt derzeit in Deutschland leicht. Das könnte auch an einer Überlastung der Testzentren liegen. (Quelle: Symbolbild/imago images)