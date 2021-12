Milde Symptome

Patriarch Bartholomäus I. ist mit Corona infiziert

25.12.2021, 02:01 Uhr | AFP

Das Kirchenoberhaupt der orthodoxen Christen hat Corona. Bartholomäus I. wurde in Istanbul positiv getestet. Er sei vollständig geimpft, teilte ein Sprecher mit.

Das Oberhaupt der orthodoxen Christen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem 81-jährigen Patriarchen Bartholomäus I. gehe es trotz der Infektion "gut", teilte sein Büro am Freitag mit. Bartholomäus hatte bereits in den vergangenen Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, im November war ihm bei einem Besuch in den USA ein Stent eingesetzt worden.

Die Corona-Infektion bei Bartholomäus sei bei einer Routine-Untersuchung in Istanbul nachgewiesen worden, teilte das Patriarchat mit. Der Patriarch sei "vollständig" gegen Covid-19 geimpft und habe milde Symptome. "Sein allgemeiner Zustand ist aber gut", hieß es in der Mitteilung.

Bartholomäus I. ist seit 1991 Patriarch von Konstantinopel. Der griechisch-orthodoxe Geistliche setzt sich für den Umweltschutz ein und hat sich seit seiner Berufung an die Spitze der orthodoxen Kirche um engere Beziehungen zur katholischen Kirche sowie zum Islam bemüht.