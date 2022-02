50 Wohnungen betroffen

Großeinsatz in Essen – Wohnblock steht in Flammen

21.02.2022, 04:37 Uhr | dpa, AFP, aj

Flammen schlagen aus einem Wohnkomplex in voller Breite. Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. (Quelle: Markus Gayk/dpa)

In Essen in NRW ist ein kompletter Wohnkomplex in Brand geraten. Die Feuerwehr geht von 100 Betroffenen aus. Auch am Morgen war der Brand noch nicht unter Kontrolle.

In der Essener Innenstadt ist in der Nacht zum Montag in einem Wohnblock ein Großbrand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, wurde um 2.15 Uhr Alarm ausgelöst. Es seien "alle verfügbaren Kräfte alarmiert", die Feuerwehr sei mit 130 Einsatzkräften vor Ort im Westviertel. Demnach brennt der gesamte Wohnblock mit rund 50 Wohnungen, die Feuerwehr geht von 100 Betroffenen aus.

Angaben zu möglichen Toten oder Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Die Krankenhäuser sind dem Sprecher zufolge jedoch für einen möglichen Massenanfall an Verletzten alarmiert.



Das Feuer konnte demnach noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Auch zu einer möglichen Brandursache war bislang nichts bekannt. Wegen der Rauchs warnte die Feuerwehr Essen die Anwohner, Fenster und Türen zu schließen.