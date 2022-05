Die H√∂ckerschw√§ne verbringen die kalten Monate stets in ihrem Winterquartier am Eppendorfer M√ľhlenteich. Dort k√∂nnen sie, wenn n√∂tig, gef√ľttert werden und das Gew√§sser bleibt auch bei niedrigen Temperaturen eisfrei. In dieser Saison mussten sie fast ein halbes Jahr lang in einem √ľberdachten Winterquartier ausharren, um vor der kursierenden Vogelgrippe gesch√ľtzt zu sein. Nun hofft der Schwanenvater auf gesunden Nachwuchs.