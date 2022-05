Im Rahmen des Projektes "Geisternetze Ostfriesland" suchen die professionellen Taucher von Ghost Diving Germany nach Fischernetzen, die in der Nordsee verloren gegangen sind und nun eine Gefahr f├╝r die Tier- und Umwelt darstellen. Sie bargen am Mittwoch etwa 50 Kilo herrenlose Netze.

"Diese Netze tun das weiter, wof├╝r sie gebaut wurden, n├Ąmlich Tiere einfangen, und das sehr unselektiv", sagte Biologe Lars Gutow des Alfred-Wegener-Instituts am Helmholtz-Zentrum f├╝r Polar- und Meeresforschung. Fische und andere Meeresbewohner verfangen sich in den verlorenen Netzen und sterben. Die aus Kunststoff bestehenden Fischerger├Ąte reiben ├╝ber den Boden und st├Âren das ├ľkosystem der Meere. Sie bauen sich dazu kaum ab, erkl├Ąrte Gutow. Sie belasten die Meere in ihrer gro├čen Struktur und auch in Form von Mikroplastik.