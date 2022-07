Türkei sperrt Internetseite der Deutschen Welle wegen fehlender Lizenz

Ausl├Ąndische Sender sollen in der T├╝rkei eine Online-Lizenz beantragen ÔÇô und sich einer strengen Kontrolle unterwerfen. Ein deutsches Medium weigerte sich.

Die t├╝rkische Rundfunk-Aufsichtsbeh├Ârde (RT├ťK) hat nach eigenen Angaben die Internetangebote der Deutschen Welle (DW) und des US-Auslandssenders Voice of America in der T├╝rkei gesperrt. Der RT├ťK-Vorsitzende Ilhan Tasci schrieb in der Nacht zum Freitag auf Twitter, der Zugang zu den beiden Sendern, die keine Lizenz beantragt h├Ątten, sei von einem Gericht auf Antrag seiner Beh├Ârde blockiert worden.