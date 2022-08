Raumfahrt-Panne: Indien schießt Satelliten in falschen Erdorbit

Mit dem Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) will Indien Satelliten ins Weltall bringen. Der Jungfernflug endete in einer peinlichen Panne.

Der vergangene Samstag sollte für Indiens Raumfahrtbehörde ISRO ein neues Kapitel in der Geschichte der unbemannten Raumfahrt werden. Mit dem Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) startete ein neues Raumschiff zu seinem Jungfernflug, das Satelliten vom Satish Dhawan Space Center in die Erdumlaufbahn schicken sollte.

Zunächst sah es so aus, als würde die Mission ein voller Erfolg werden. Die ersten Stufen der Rakete zündeten nach Plan. Als die vierte Stufe gezündet werden sollte, gab es dabei laut ISRO allerdings Probleme. So konnte das SSLV seine Fracht nicht in einer kreisförmigen Umlaufbahn in 356 Kilometern Höhe absetzen, sondern nur in einer ellipsenförmigen Umlaufbahn mit einer minimalen Höhe von 76 Kilometern über der Erde. Da dieser Orbit nicht stabil war, stürzten die Satelliten auf die Erde zurück, erklärte der ISRO-Chef Sreedhara Somanath in einer Mitteilung. "Sie sind nicht mehr nutzbar."