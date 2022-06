Pompeji: Forscher entdecken 2.000 Jahre alte Schildkröte mit Ei

Forscher haben in der versunkenen Stadt Pompeji am Fu√ü des Vulkans Vesuv eine fast 2.000 Jahre alte Schildkr√∂te ausgegraben. Das Reptil stamme aus der Zeit nach einem Erdbeben in der s√ľditalienischen Stadt 62 n. Chr. und vor dem verheerenden Vulkanausbruch des Vesuvs im Jahr 79, wie der Arch√§ologiepark am Freitag mitteilte.