Gro├če Galaxien wie unsere Milchstra├če entstehen durch die Kollision kleinerer Sternenhaufen. Jetzt k├Ânnen Forscher das Ph├Ąnomen praktisch in Echtzeit verfolgen ÔÇô in unserer kosmischen Nachbarschaft.

"Normalerweise finden solche Kollisionen Milliarden von Lichtjahren entfernt statt und liegen entsprechend auch Milliarden von Jahren zur├╝ck", erkl├Ąrt die Nasa in einer Mitteilung. "Aber diese Galaxien sind uns relativ nah, nur 166 Millionen Lichtjahre entfernt". Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zur├╝cklegt. Die Hubble-Aufnahme zeigt die vier Zwerggalaxien in der "Hickson Compact Group 31" also so, wie sie vor 166 Millionen Jahren aussahen ÔÇô in kosmischen Ma├čst├Ąben eine kurze Zeit.