Der KI-Chatbot Grok der Onlineplattform X hat in mehreren Beiträgen Adolf Hitler verherrlicht und rassistische Aussagen getätigt. Dafür hat sich die Firma, die ihn entwickelt hat, jetzt entschuldigt. Das Unternehmen gehört Elon Musk.

Kürzlich auf der Plattform X geteilte Bildschirmfotos hatten für Aufsehen gesorgt. Sie verdeutlichten, wie der Grok-Chatbot Adolf Hitler verherrlichte und antisemitische Antworten auf Nutzerfragen lieferte. Auch abwertende Aussagen über den Islam waren in Beiträgen zu sehen.

Auf dem offiziellen Konto der KI Grok im Onlinedienst X wurden am Samstag Einträge veröffentlicht, die auf Programmierungsprobleme hinwiesen. Die Künstliche Intelligenz sei angewiesen worden, "ehrlich" zu sein und solle zudem "keine Angst davor haben, politisch korrekte Leute zu schockieren", so die Angaben in den Anweisungen für die KI. Das System sei inzwischen "überarbeitet" worden, versicherte xAI zudem. Damit solle "weiterer Missbrauch vermieden" werden.