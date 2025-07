Aktualisiert am 13.07.2025 - 10:49 Uhr

FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat den Tod seines Vaters bekannt gegeben. In einer persönlichen Nachricht auf der Plattform X schreibt er: "Am letzten Dienstag ist mein Vater nach einer schweren Zeit friedlich eingeschlafen." Weiter heißt es: "Mein Schmerz und meine Trauer sind groß. Es tut sehr weh. Aber zugleich empfinde ich einen tiefen Frieden."

Kickl bedankt sich bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern für die Anteilnahme: "Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen positiven Gedanken, die Gebete, die so lieben und tröstenden Worte der Unterstützung und Anteilnahme." Er erklärt, dass er deshalb in dieser Woche nicht im Parlament gewesen sei, da sein Platz "zu dieser Zeit an einem ganz anderen Ort" gewesen sei. Unterschrieben ist der Post auf X mit den Worten "Euer Herbert".