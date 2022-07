"Astronomie-Rekord": James-Webb-Teleskop entdeckt am weitesten entfernte Galaxie

Aktualisiert am 21.07.2022 - 11:20 Uhr

Teleskop entdeckt wohl am weitesten entfernte Galaxie

Es könnte ein neuer Rekord sein: Das James-Webb-Teleskop hat wohl eine Galaxie entdeckt, die so weit entfernt ist, dass sie noch nie zuvor gesehen wurde.

Das James-Webb-Weltraumteleskop könnte eine 13,5 Milliarden Jahre alte Galaxie entdeckt haben – und damit das älteste und am weitesten entfernte jemals beobachtete Sternsystem. Die GLASS-z13 genannte Galaxie sei rund 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden, sagte Rohan Naidu vom Zentrum für Astrophysik der US-Eliteuniversität Harvard am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sehen potenziell das am weitesten entfernte Sternenlicht, das irgendjemand jemals gesehen hat."