Trotz Impfpflicht

Noch immer ungeimpfte Mitarbeiter in Kliniken und Heimen in Berlin

08.04.2022, 09:39 Uhr | dpa

Seit dem 15. März gilt in Berliner Kliniken und Heimen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Trotzdem sind noch immer nicht alle Mitarbeiter geimpft. Automatische Tätigkeitsverbote müssen sie aber nicht befürchten.

Trotz einrichtungsbezogener Corona-Impfpflicht sind noch nicht alle Berliner Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen vollständig immunisiert. "Die Impfquote für vollständig Geimpfte liegt einer Abfrage unserer Verwaltung zufolge in den Berliner Krankenhäusern zwischen 82 und 100 Prozent und bei den Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen bei rund 90 Prozent", teilte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit.

Über mögliche Betretungsverbote- und Beschäftigungsverbote für Nichtgeimpfte machte er noch keine Angaben. "Erste vorliegende Meldezahlen werden derzeit durch das Lageso bearbeitet und geprüft", so der Sprecher. Sobald aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) verlässliche Daten vorlägen, werde die Gesundheitsverwaltung darüber informieren.

Im Gesundheits- und Pflegebereich gilt seit 15. März eine einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. In Berlin bewerten die Gesundheitsämter, wie stark die Gesundheitsversorgung in einem bestimmten Bereich oder Bezirk gefährdet sein könnte. Sie können ein Verfahren gegen die Ungeimpften notfalls aussetzen. Es werden also nicht automatisch Betretungs- oder Tätigkeitsverbote für diese Beschäftigte ausgesprochen, sondern sie dürfen in bestimmten Fällen zunächst weiterarbeiten.