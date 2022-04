Berlin

Rettungswagen mit Blaulicht stößt mit Motorrad zusammen

12.04.2022, 13:05 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen, der mit Sirene und Blaulicht in Berlin-Mitte unterwegs war, ist mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 21-jährige Motorradfahrer brach sich bei dem Unfall am Montagnachmittag nahe dem Potsdamer Platz das rechte Bein zwei Mal, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Sanitäter aus dem Rettungswagen behandelten den verletzten Mann am Unfallort, später wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Rettungswagens erlitt einen Schock.

Ein weiterer Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Montagabend in Spandau verletzt. Der 29-jährige Mann hatte keinen Führerschein und fuhr laut Zeugenaussagen deutlich zu schnell. Er stieß in der Klosterstraße mit einer Autofahrerin zusammen, die wendete. Die 40-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, ihre 14-jährige Tochter erlitt einen leichten Schock.