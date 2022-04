Berlin

Erste Playoff-Pleite: Eisbären-Coach Aubin moniert

25.04.2022, 09:34 Uhr | dpa

Für Trainer Serge Aubin war das 3:5 der Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim schnell erklärt. "Im Eishockey entscheiden Fehler, und diesmal haben wir einfach zu viele gemacht", sagte der Kanadier am Sonntagabend nach der Niederlage im dritten Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Vor allem in der Defensive seien seinem Team "einige Fehleinschätzungen" unterlaufen, und die Kurpfälzer hätten diese Gelegenheiten zu Toren genutzt. "Daraus werden wir unsere Lehren ziehen", sagte Aubin.

Dass der Titelverteidiger den vorzeitigen Finaleinzug verpasste und in der Best-of-five-Serie nun nur noch mit 2:1 führt, konnte den Coach aber nicht verunsichern: "Wir wussten, dass es eine enge und lange Serie werden würde und haben uns darauf vorbereitet", sagte Aubin mit Blick auf das vierte Halbfinalspiel, das am Dienstagabend in Mannheim ausgetragen wird (19.30 Uhr, Magentasport und ServusTV). "Es ist Playoff-Zeit, dafür sind wir gemacht. Das ist kein Problem."

Auch Manuel Wiederer räumte ein, dass die erste Niederlage in den laufenden Playoffs "verdient" gewesen sei. "Die Mannheimer haben ums Überleben gekämpft und alles gegeben, und wir waren einfach ein wenig zu kompliziert", sagte der 25 Jahre alte Angreifer. Trotz des Dämpfers zeigte er sich aber selbstbewusst: "Wir wollen weiterkommen und Meister werden, aber du wirst nicht jede Serie 3:0 gewinnen. Dieses Spiel haben wir leider nicht gewonnen, aber im Endeffekt ist das jetzt abgehakt", betonte Wiederer. "Wir schauen uns die Videos an, sehen, was wir besser machen können, und dann fahren wir am Dienstag nach Mannheim und wollen das Ding beenden."