Tuberkulose-Verdacht an Berliner Grundschule

Dr. Gisela Glaser-Paschke, Leiterin der Zentrale für Tuberkulosebekämpfung: An einer Berliner Grundschule soll es laut Medienberichten einen Tuberkulose-Fall geben. (Quelle: Bernd Friedel/Symbolbild/imago images)

8.40 Uhr: Bericht: Pädagogin an Zehlendorfer Grundschule an Tuberkulose erkrankt

Eine Pädagogin der Dreilinden-Grundschule im Berliner Stadtteil Zehlendorf soll an Tuberkulose erkrankt sein. Das berichtet die "BZ". Demnach sei die Erkrankung bereits im Dezember festgestellt worden. Die Zeitung zitiert einen Sprecher der Senatsverwaltung, dass keines der 295 Schulkinder positiv auf Tuberkulose getestet wurde. Am Montag soll es jedoch einen weiteren Test geben.

8.30 Uhr: Tesla darf Rodungen in Brandenburg fortsetzen

Auf dem künftigen Tesla-Gelände in Grünheide bei Berlin darf weiter gerodet werden. Das gab das Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstagabend bekannt. Damit wies das Gericht die Eilanträge zweier Umweltverbände gegen die vorzeitige Zulassung des Rodens in zweiter Instanz zurück.



Ein teilweise gerodeter Kiefernwald: Rund 90 Hektar Wald darf Tesla laut Gerichtsbeschluss noch vor Beginn der Vegetationsperiode fällen. (Quelle: lausitznews.de/imago images)



Es gibt also grünes Licht für Tesla, noch vor Beginn der Vegetationsperiode weiter Bäume auf einem Teil des Geländes zu fällen – dabei geht es zunächst um rund 90 Hektar. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Lesen sie hier die Hintergründe.

7.45 Uhr: Tausende demonstrieren in Neukölln gegen rechte Gewalt

Demonstranten in Berlin-Neukölln: Tausende Menschen haben sich am Donnerstagabend in Berlin gegen rechte Gewalt gestellt. (Quelle: Future Image/imago images)



Über 3.000 Menschen haben nach Schätzungen der Polizei Berlin gestern Abend an einem Gedenkmarsch für die Opfer des Attentäters von Hanau durch Berlin-Neukölln teilgenommen. Die Teilnehmer zogen vom Hermannplatz über die Sonnenallee, um gegen rechte Gewalt zu demonstrieren. Viele hielten Schilder und Plakate mit Aufschriften wie "Rechter Terror bedroht unsere Gesellschaft".



Zu einer Mahnwache, die etwa zeitgleich am Brandenburger Tor begann, versammelten sich nach Schätzungen der Polizei etwa 500 Teilnehmer, darunter etliche prominente Politiker. Sie bildeten eine Menschenkette um das Tor, hielten Kerzen und legten Blumen ab.

