Zwei Wochen in Quarantäne

Bezirksbürgermeister hat sich "freiwillig" mit Corona angesteckt

01.04.2020, 11:17 Uhr | t-online.de, dak

Nach zwei Wochen in Quarantäne hofft Stephan von Dassel, Grüner Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, seine Arbeit wieder aufzunehmen. In einem Interview erzählt er, er habe sich freiwillig anstecken lassen.

Stephan von Dassel hatte sich mit dem Coronavirus infiziert – absichtlich. Nun sei er "über den Berg". Das sagte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte am Mittwoch im RBB-Inforadio.

Grund für seine Infektion sei seine Freundin gewesen. Diese habe sich in der Schweiz angesteckt. Um sie nicht allein zwei Wochen in Quarantäne gehen zu lassen, habe sich der 53-jährige Grünen-Politiker freiwillig infiziert. Im Radiointerview meinte von Dassel, er sei "überrascht gewesen, dass es mich zwei Wochen ganz schön beschäftigt hat." In seiner Vorstellung habe er gedacht, dass die Krankheit nach zwei Tagen vorbei sei.

Nun hoffe er, noch diese Woche wieder arbeiten zu können. Aus dem Homeoffice meldete er sich per Video. Von Dassel verstehe jetzt "wie gefährlich das Coronavirus sein kann für diejenigen, die nicht so gesund sind", wie er es normalerweise ist. Er rät den Menschen schon mit leichten Erkältungsanzeichen zu Hause zu bleiben, bis sie sich vollständig gesund fühlen.



Der Bezirksbürgermeister mahnt, sich zu Hause aufzuhalten, sich nicht in Gruppen aufzuhalten und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Er bedankte sich auch bei allen die zurzeit "Übermenschliches" leisten. Bürger aus Berlin-Mitte, die Unterstützung bräuchten sollen sich an das Bezirksamt wenden.