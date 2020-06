Berlin

Angriff auf Travestiekünstler: Staatsschutz ermittelt

01.06.2020, 18:19 Uhr | dpa

Zwei Travestiekünstler sind auf dem Heimweg in Berlin-Neukölln beleidigt, geschlagen und mit einer Flasche beworfen worden. Die 40 Jahre alte Künstlerin und ihr 43 Jahre alter Begleiter waren am Sonntagabend zu Fuß an der Flughafenstraße unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz hinter der Reuterstraße wurden sie demnach von Jugendlichen "homophob beschimpft". Als der Mann sich umdrehte und sie ansprach wurde er weiter beschimpft.

Einer der Jugendlichen zog seinen Gürtel, schlug damit gegen das Bein des 43-Jährigen und warf seinen Döner in Richtung des Duos. Ungefähr zeitgleich flog eine Flasche aus einem Haus an der gegenüberliegenden Straßenseite zu den beiden herüber, aber zerschellte auf der Straße. Die jugendlichen Angreifer konnten unerkannt flüchten. Der Mann klagte über leichte Beinschmerzen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.