"Rufen Sie die Polizei!"

Brutaler Angriff in Berliner S-Bahn – Frau fleht um Hilfe

30.06.2020, 19:59 Uhr | t-online.de

In einer Berliner S-Bahn der Linie 75 hat ein Mann eine Frau attackiert. Sie flehte mehrfach um Hilfe, doch ihr Angreifer ließ zunächst nicht von ihr ab. Ein Video der Attacke geht auf Facebook viral.

Eine Frau kniet neben einem Hund auf dem Boden und fleht um Hilfe. Vor ihr steht ein Mann und schreit sie an. So beginnt ein Video, dass am Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Es zeigt eine Attacke auf eine Frau in einer stadteinwärtsfahrenden S-Bahn der Linie 75 vom Vortag. Die Bundespolizei Berlin hat den Angriff am Dienstag auf Anfrage von t-online.de bestätigt. Zuvor berichtete die "B.Z." von dem Vorfall.

Das Facebook-Video zu dem Angriff auf eine Frau in einer #S75 der @SBahnBerlin vom Montag ist uns bekannt. Die Ermittlungen laufen seit gestern. Es gibt derzeit eine Reihe von vielversprechenden Zeugenhinweisen. An dieser Stelle geht ein Dank an die @polizeiberlin. #teamwork — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) June 30, 2020

Das Video der Tat wurde auf Facebook mit den Worten "Bitte teilen, suchen den Mann der von meiner Freundin die Tochter heute in der S-Bahn misshandelt hat" gepostet. Das Video wurde fast 70.000 Mal geteilt. Es ist etwa eineinhalb Minuten lang und zeigt die Attacke. Währenddessen befinden sich noch etwa drei andere Personen in dem Waggon. Es ist unklar, was der Mann schreit und wie es zu dem Angriff kam.

Die auf dem Boden kniende Frau bittet die übrigen Bahnfahrer mehrmals um Hilfe. Sie werde verprügelt, sagt sie mehrfach. Ein Mitfahrender versucht, die Situation zu beruhigen, doch der Angreifer bleibt sichtlich aggressiv.

Bitte teilen, suchen den Mann der von meiner Freundin die Tochter heute in der S- Bahn misshandelt hat!!!! Gepostet von Yvonne Roden am Montag, 29. Juni 2020

Als sich die Tür der S-Bahn am Bahnhof Gehrenseestraße öffnet, stößt er die Frau mit Wucht aus der Bahn und geht auf sie los. Es kommt zum Gerangel. Dann verlässt der Mann den Bahnsteig.

Zeugen meldeten sich nach dem Vorfall bei der Bundespolizei am Ostbahnhof, sagte eine Pressesprecherin gegenüber t-online.de. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, sei der Mann weiterhin flüchtig. Unterdessen seien aber "eine Reihe von vielversprechenden Zeugenhinweisen" eingegangen, schreibt die Behörde auf Twitter.