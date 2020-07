Flucht vor Verkehrskontrolle

Polizei schießt auf BMW in Berlin-Neukölln

16.07.2020, 16:49 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Autofahrer ist vor einer Verkehrskontrolle der Berliner Polizei im Bezirk Neukölln geflohen. Nachdem er mehrere Unfälle baute, flüchtete er zu Fuß weiter.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Berlin-Neukölln versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten, und sich eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In der Silbersteinstraße habe ein Beamter zwei Schüsse in Richtung des Motorblocks des BMW abgegeben, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber des RBB.



Auf seiner Flucht sei der Fahrer gegen mehrere Fahrzeuge gefahren. Nach einem Wendemanöver, von dem mehrere unverifizierte Videos auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursieren, rammte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Anschließend ist er aus dem Auto ausgestiegen und flüchtete zu Fuß – Beamte rannten ihm hinterher.



Der Mann konnte überwältigt und festgenommen werden. Die Silbersteinstraße war gesperrt.



Die Polizei hatte auf der Hermannbrücke eine Verkehrskontrolle eingerichtet. Bei der Überprüfung soll der Fahrer losgerast sein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.