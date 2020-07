Rauchwolke über der Hauptstadt

Papierlager in Berlin-Kreuzberg in Flammen

31.07.2020, 17:15 Uhr | t-online.de

Brand in der Hauptstadt: In Kreuzberg brennt ein Papierlager, die Rauchsäule ist über Berlin zu sehen. (Quelle: Jennifer Buchholz/t-online.de)

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg steht ein Papierlager in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Rauchsäule über Berlin: In Kreuzberg soll ein Papierlager an der Köpenicker Straße in Flammen stehen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, berichtet RBB auf Twitter.

Die Berliner Feuerwehr bestätigt den Brand auf Twitter. Die dunkle Rauchwolke ist in weiten Teilen der Stadt zu sehen, heißt es. Etwa 80 Einsatzkräfte seien auf der Anfahrt, um das Feuer in den Griff zu bekommen. "Unsere Notrufleitungen sind sehr stark ausgelastet."

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilt, ist derzeit der Bethaniendamm zwischen Köpenicker Straße und Stralauer Platz gesperrt. Auch die Köpenicker Straße zwischen Manteuffelstraße und Bethaniendamm ist dicht.