60 Einsatzkräfte vor Ort

In Berlin-Pankow brennt eine Holzbaracke

18.09.2020, 19:03 Uhr | dpa

Dichte Rauchwolken: Im Berliner Stadtteil Pankow steht eine Lagerhalle in Flammen (Quelle: t-online.de)

Im Berliner Norden hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Kräften vor Ort um das Feuer in einem 800 Quadratmeter großen Gebäude zu löschen.

Dichte Rauchschwaden über Berlin: Brand in Lagerhalle

Im Berliner Norden hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Kräften vor Ort um das Feuer in einem 800 Quadratmeter großen Gebäude zu löschen.

Riesige Rauchwolke über dem Berlin-Pankow: Eine leerstehende 800 Quadratmeter große Holzbaracke hatte Feuer gefangen. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagnachmittag. Gegen 16.50 Uhr meldete die Feuerwehr auf Twitter, dass der Brand in der Lagerhalle gelöscht wurde.



60 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den #Brand in der 1.600 m2 großen leerstehenden Baracke. Die Brandrauch zog in die Einflugschneise als auch auf eine angrenzende Bahnlinie. Durch schnelles Eingreifen der Kollegen, konnte der Bahn- und Flugbetrieb weiterlaufen. #ESTUK pic.twitter.com/IkSlwtzOM2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 18, 2020



Rund 60 Einsatzkräfte rückten demnach zur Brandbekämpfung in die Dolomitenstraße aus. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. In den sozialen Medien teilten viele Nutzer Bilder von der Rauchwolke, die von weitem zu sehen war. Die Feuerwehr erhielt eigenen Angaben zufolge zahlreiche Anrufe.

Die Dolomitenstraße war zeitweise zwischen Maximilianstraße und Brixener Straße gesperrt. Das schreibt die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter.