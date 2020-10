Adresse ausgemacht

SEK nimmt mutmaßlichen Ku'damm-Raser fest

02.10.2020, 11:21 Uhr | t-online

In Berlin hat ein Sondereinsatzkommando einen mutmaßlichen Raser festgenommen. Er soll einen Unfall auf dem Ku'damm verursacht haben. Dabei wurden zwei Frauen schwer verletzt.

Am 31. August hatte ein Mann mit seinem Auto einen schweren Unfall auf dem Kurfürstendamm in Berlin verursacht. Nun konnte das Landeskriminalamt den mutmaßlichen Täter ermitteln, wie die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte. Der 29-Jährige sei an seiner Adresse in Berlin-Grunewald vom Sondereinsatzkommando festgenommen worden.

#KudammRaser vom 31.8.: ein 29-Jähriger ist als mutmaßlicher Fahrer vom #LKA ermittelt und durch das #SEK an seiner Wohnanschrift in Grunewald verhaftet worden. Weitere Infos folgen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) October 2, 2020

Bei dem Unfall, der sich vermutlich infolge eines illegalen Autorennens ereignet hatte, waren eine 45-Jährige lebensgefährlich und deren 17-jährige Tochter schwer verletzt worden. Ihr Kleinwagen war bei dem Unfall gerammt worden und hatte sich überschlagen. Der Unfallverursacher war geflüchtet.