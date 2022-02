Machen Sie den Einbürgerungstest für Berlin

25.02.2022, 11:17 Uhr | sd

Wer deutscher Staatsbürger werden möchte, muss einen Einbürgerungstest bestehen, um sein Allgemeinwissen über Deutschland und Europa zu beweisen. Würden Sie den Test für Berlin bestehen?





Ein Einbürgerungstest vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besteht aus 33 Fragen. In 60 Minuten müssen 30 Fragen zu den Themenbereichen "Leben in der Demokratie", "Geschichte und Verantwortung" sowie "Mensch und Gesellschaft" beantwortet werden. Drei Testfragen beziehen sich auf das Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet. Der Test gilt als bestanden, wenn 17 Fragen richtig beantwortet wurden. Der von uns angelegte Test präsentiert nur eine Auswahl möglicher Fragen. Auf der Website des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge können Sie einen Modelltestbogen mit 310 Fragen online absolvieren.