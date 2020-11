Täter flüchtig

Jugendlicher stirbt nach Messerangriff im Monbijoupark

01.11.2020, 14:41 Uhr | t-online, dak

Ein Polizist und ein Gerichtsmediziner gehen zu einem Einsatzfahrzeug der Polizei im Monbijoupark in Berlin-Mitte: Durch einen Messerangriff ist dort in der Nacht auf Sonntag ein Jugendlicher getötet worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

In einem Park in Berlin-Mitte hat es eine Messerattacke gegeben. Dabei ist ein 13-Jähriger gestorben. Ein weiteres Opfer ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 13-Jähriger im Berliner Monbijoupark durch einen Messerangriff getötet worden. Ein 22-Jähriger ist durch Stiche schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Berlin am Vormittag mit. Zuvor berichtete die "B.Z.".



Gegen 22.40 Uhr soll eine Gruppe aus sieben Personen – überwiegend Kinder und Jugendliche – mit einem etwa 45-jährigen Mann in Streit geraten sein. Dieser zog im Handgemenge ein Messer. Nach der Attacke floh dieser aus dem Park in Berlin-Mitte. Die Polizei sucht nach einem Mann mit schütterem Haar (Oberkopfglatze) und graumeliertem Vollbart.

Der 13-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Der 22-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Um die Todesursache abschließend zu klären, wird der tote Junge obduziert, Teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Die Mordkommission ermittelt.



Hinweis: In einer ersten Version des Artikels war noch von einem toten Mann die Rede. Diese Information ist nun geändert.