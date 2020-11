Täter flüchtig

Messerangriff im Monbijoupark – ein Toter

01.11.2020, 08:40 Uhr | t-online

Ein Polizist und ein Gerichtsmediziner gehen zu einem Einsatzfahrzeug der Polizei im Monbijoupark in Berlin-Mitte: Durch einen Messerangriff ist dort in der Nacht auf Sonntag ein Mann getötet worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

In einem Park in Berlin-Mitte hat es eine Messerattacke gegeben. Dabei ist ein Mann gestorben. Ein weiterer soll schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen sein.

In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann im Berliner Monbijoupark durch einen Messerangriff getötet worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Zuerst hätten die alarmierten Einsatzkräfte noch versucht den Verletzten zu reanimieren – erfolglos –, berichtet die "B.Z.". Ein weiterer Mann ist laut dem Zeitungsbericht schwer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus.

Der Tathergang ist unklar, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem "Focus". Der oder die Täter konnten unerkannt aus dem Park in Berlin-Mitte fliehen. Die Mordkommission ermittelt.