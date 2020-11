Berlin

Auseinandersetzung endet mit Messerstich gegen 35-Jährigen

10.11.2020, 13:01 Uhr | dpa

Ein 31-jähriger Mann soll einem 35-Jährigen in Mariendorf mit einem Messer in die Leiste gestochen haben. Beide Männer seien am Montagabend in der Wohnung der Lebensgefährtin des 35-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin seien die Fäuste zwischen den beiden Männern, die sich nach Polizeiangaben nur flüchtig kannten, geflogen. Schließlich stach der 31-Jährige mit einem Messer aus der Küche zu.

Der 35-Jährige wurde mit der Stichverletzung stationär in einem Krankenhaus versorgt. Die beiden Kontrahenten hatten nach Angaben der Beamten einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille. Der mutmaßliche Messerstecher wurde dem Kriminaldauerdienst überstellt. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Motiv dauerten an.