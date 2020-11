Tausende evakuiert

Weltkriegsbombe in Berlin-Kreuzberg erfolgreich entschärft

14.11.2020, 17:30 Uhr | t-online

In Berlin ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die Entschärfung mussten Tausende Anwohner evakuiert werden.

In Kreuzberg ist am Freitag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war in der Neuenburger Straße bei Bauarbeiten entdeckt worden. Damit der Kampfmittelräumdienst diese entschärfen konnte, mussten Tausende Anwohner am Samstag ihre Wohnungen verlassen.

Rund 7.500 Anwohner waren davon betroffen. Sie wurden ab 8 Uhr evakuiert. Gegen 15.30 Uhr war die Evakuierung laut Polizei abgeschlossen. Gegen 17.30 Uhr meldete die Polizei dann, dass die Bombe erfolgreich entschärft werden könnte.

Berlin: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen auf der Alten Jakobstraße: Rund 7.500 Anwohner müssen wegen des Bombenfunds in Berlin-Kreuzberg evakuiert werden. (Quelle: Carstensen/dpa)



Der Bereich um die Gitschiner Straße, das Waterloo-Ufer, die Lindenstraße, die Zossener Brücke, die Alte Jakobstraße und die Alexandrinenstraße sollte wegen der Sperrungen aufgrund der Entschärfung weiträumig umfahren werden.