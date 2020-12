Großeinsatz der Polizei

Clan-Streit in Kreuzberg eskaliert – mit Baseballschlägern

01.12.2020, 10:11 Uhr | t-online

Ein Beamter der Berliner Polizei (Symbolbild): In Berlin-Kreuzberg ist ein Streit unter Familienclans wohl eskaliert. (Quelle: Andreas Gora/imago images)

In Berlin-Kreuzberg ist ein Streit unter Clans vorm Club 44 wohl eskaliert. Die Familien gingen mit Baseballschlägern aufeinander los. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr soll es in Berlin-Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung von Familienclans gekommen sein. Wie die "B.Z." mitteilt, hat sich der Vorfall in der Mittenwalder Straße vor dem Club 44 zugetragen. Die Großfamilien sollen mit Baseballschlägern aufeinander losgegangen sein.

Wie es weiter heißt, startete der Streit wohl in der Schönleinstraße/Böckhstraße und war dann vor dem Club fortgesetzt worden. Mehrere Hundertschaften der Polizei wurden hinzugezogen. Sie sicherten umliegende Wohnungen und ein Restaurant der Beteiligten. Auch das MEK sowie Beamte mehrerer Polizeiabschnitte sollen am Einsatz beteiligt gewesen sein.

Schussabgabe am gleichen Ort

Die Beamten führten mehrere Personenkontrollen durch. Außerdem sollen Scheiben einer Wohnung in der Gneisenaustraße eingeschlagen worden sein. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.



Schon vor wenigen Tagen hat es in der Mittenwalder Straße einen Vorfall gegeben, der mit der Auseinandersetzung von Montagabend in Zusammenhang stehen könnte. Am Freitagabend wurden Schüsse abgefeuert, ein 29-Jähriger wurde schwer verletzt.