Schwerer Unfall

Auto kracht gegen Ampelmast – ein Toter

24.12.2020, 09:59 Uhr | dpa

Schwerer Unfall in Berlin: Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast gefahren und dabei ums Leben gekommen. Er soll zu schnell unterwegs gewesen sein.



Ein Auto ist in Berlin-Biesdorf gegen einen massiven Ampelmast geprallt. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Der Wagen war in der Nacht zum Donnerstag nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 1 unterwegs, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte.

Auf Höhe der Tychyer Straße krachte er gegen den Ampelmast, der durch die Wucht des Aufpralls umfiel. Ein Mensch starb noch an der Unfallstelle. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht, die Ermittlungen dauerten in der Nacht an.