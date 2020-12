Corona-Regel-Verstoß geplant?

Polizei in Berlin ermittelt gegen Kollegen

28.12.2020, 19:03 Uhr | t-online

Ein Polizist trägt einen Schutzhelm und einen Schlagstock am Körper (Symbolbild): Bei Ermittlungen gegen einen Polizisten soll geklärt werden, ob er das Beherbergungsverbot umgehen wollte. (Quelle: Andreas Gora)

Schwerwiegender Verdacht gegen Polizeibeamten: Ein Polizist wird in Berlin verdächtigt, einen Einsatz vorgetäuscht zu haben, um die Corona-Maßnahmen zu umgehen. Gegen ihn wird ermittelt.

Gegen einen Polizisten in Berlin laufen disziplinarrechtliche Ermittlungen. Er soll einen mehrtägigen Polizeieinsatz in einem anderen Bundesland angekündigt haben. Er könnte versucht zu haben mit der Ankündigung dieses Einsatzes über Silvester und Neujahr die SARS-CoV-2-Verordnung des anderen Bundeslandes zu umgehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Berlin.

Nachfragen der zuständigen Behörden des betroffenen Bundeslandes deckten das Vorhaben schnell auf. So konnte es laut Pressemitteilung verhindert werden. Ob weitere Polizeibeamte in das Vorhaben involviert waren, wird nun ermittelt. Ebenso, ob der Polizist tatsächlich das Beherbergungsverbot umgehen wollte.